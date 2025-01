Ilgiorno.it - Omicidio Vivacqua a Desio: assolto dopo quasi 5 anni di carcere

(Monza Brianza), 28 Gennaio 2 025 -trascorsi incon l’accusa di essere l’intermediario nell’di Paolo. Ora la quinta sezione penale della Corte di Appello di Milano ha riconosciuto 241mila euro come risarcimento dei dper ingiusta detenzione a Salvino La Rocca, 56enne, difeso dagli avvocati Salvatore Manganello di Agrigento e Alessandro Frigerio di Monza. Storia infinita Il “Berlusconi di Ravanusa”, rottamaio siciliano trapiantato in Brianza, fu ammazzato il 14 novembre 2011 con 7 colpi di pistola nel suo ufficio di. La storia infinita di questa vicenda giudiziaria ha avuto inizio il 2 dicembre 2015 con la sentenza della Corte di Assise di Monza che ha condannato a 23di reclusione Diego Barba (imputato come mandante dell'assassinio insieme alla moglie della vittima, Germania Biondo, poi assolta definitivamente, mentre Barba attende la pronuncia sul risarcimento da ingiusta detenzione) e La Rocca, ritenuto intermediario tra il mandante e gli esecutori materiali del delitto, Antonino Giarrana e Antonino Radaelli, condannati all'ergastolo dai giudici monzesi.