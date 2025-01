Terzotemponapoli.com - Motta: “Juve, riscatto dopo Napoli. Testa al Benfica”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Alla vigilia di una sfida cruciale di Champions League contro il, Thiago, tecnico dellantus, ha rilasciato dichiarazioni che lasciano poco spazio ai dubbi: l’obiettivo è vincere e tornare a convincere, soprattuttola sconfitta di.L’importanza della sfida contro ilParlando ai microfoni di Sky Sport,ha sottolineato il peso del match contro il: “Domani abbiamo una grande opportunità. Sfidiamo una squadra esperta, ma giochiamo in Champions davanti al nostro pubblico. Dobbiamo fare una grande gara e vincere”. L’allenatore sa che la partita rappresenta non solo un passaggio chiave per il percorso europeo, ma anche un’occasione per rilanciare la fiducia dell’ambiente bianconero.sulle lezioni di: cosa non ripetereInterrogato sul recente ko contro ilha analizzato lucidamente i momenti chiave: “Nel primo tempo abbiamo avuto una grande opportunità di vincere, ma nel secondo ci siamo abbassati troppo.