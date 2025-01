Tvplay.it - Messi cambia maglia, colpo di scena: la decisione è senza precedenti

Leggi su Tvplay.it

Non si ferma l’avventura professionale di Leoo meglio non lo farà con ladell’Inter Miami: per il suo futuro l’argentino ha un altro piano.Nel dicembre del 2025 terminerà il legame contrattuale di Leocon l’Inter Miami. L’avventura dell’astro argentino in MLS potrebbe così giungere alla sua fine naturale, dopo circa due anni. Il campione del mondo con l’Albiceleste sta già immaginando il prosieguo della sua carriera, siccome non ha alcuna intenzione di ragionare sul fermarsi: ha ancora molto da dire e vuole farlo ad alti livelli.di: la(LaPresse) – tvplay Non solo, infatti, l’ambizione è ancora alta bensì lo è anche il desiderio di avvicinarsi al tramonto della sua esperienza professionale nel posto del cuore, dove maggiori soddisfazioni sportive e personali ha vissuto: il Barcellona.