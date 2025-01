Sport.quotidiano.net - L’attesa Oggi l’Alma può tornare ai fanesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Potrebbe essereil "D-day" del passaggio di proprietà delJuventus Fano 1906 da Salvatore Guida alla cordata di personaggi che fanno capo all’imprenditore fanese Teodosio Auspici. Il condizionale in questi casi è d’obbligo perché il trasferimento delle quote non è lineare visto che ci sarebbe in atto un pignoramento da parte dell’ex proprietario Mario Russo per il mancato pagamento del corrispettivo e dunque i nuovi proprietari sarebbero chiamati a liquidare sia l’attuale presidente Salvatore Guida per quanto attiene ai beni di sua proprietà, sia l’ex presidente Mario Russo per il valore delle quote societarie. Sul piatto poi c’è la situazione debitoria del club granata, sulla cui cifra totale si rincorrono, negli ambienti sportivi, le voci più fantasiose tanto che si parla del classico pozzo di San Patrizio dove c’è il rischio, insomma, che non si veda mai la fine.