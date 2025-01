Ilfoglio.it - La fiducia di Marco Brescianini

Quel “Io un mix fra Pobega e Milinkovi?-Savi?? Non sarebbe male. Con le dovute proporzioni ci può stare. Sarebbe bello diventare forte come il serbo”, generò sorrisini e volti divertiti tra i tifosi del Cosenza. Era da mesi che vedevano quel lungagnone correre su e giù per il campo con la maglia rossoblù. Ne apprezzavano l’impegno, la forza, l’incapacità di darsi per vinto. Ma Sergej Milinkovi?-Savi? era altra cosa. S’è montato la testa, pensarono i più. Dalle tribune dello stadio San Vito il 15 aprile 2023 durante Cosenza-Cittadella qualcuno lo fischiò pure dopo un paio di passaggi sbagliati. Tutta colpa di un inciso omesso. La stampa locale e i siti di calcio non avevano riportato l’intera frase dell’intervista di Tuttosport. E quel (ride, ndr) dopo il “Non sarebbe male”, cambiava parecchio il senso.