Iltempo.it - "Iscrizione Meloni e ministri atto dovuto". Avviso di garanzia, le parole di Li Gotti

«Adesso su questa vicenda mi aspetto chiarezza, quello che non c'è stato finora. Nel mio esposto ho ipotizzato i reati di favoreggiamento e peculato, ma ora sarà la magistratura a indagare e fare accertamenti». Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Luigi Li, che in relazione al caso Almasri ha presentato l'esposto alla procura di Roma che ha portato all'nel registro degli indagati della premier Giorgia, deiCarlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. «L'è unper legge, la procura non ha potuto iscrivere contro ignoti perché la denuncia è nominativa ma è unconsequenziale, scontato», aggiunge Li