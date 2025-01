Inter-news.it - Inzaghi mister ‘plusvalenza’: valore aumentato per 5 dell’Inter – TS

Leggi su Inter-news.it

Simonefa le fortunee della sua proprietà americana, Oaktree. Grazie al suo lavoro, cinque nerazzurri hannodrasticamente il lorodi mercato.– Successi, coppe ma anche crescita economica. Simonein questi quattro anni di Inter ha permesso a diversi giocatori nerazzurri di aumentare il lorodi mercato. E Tuttosport, nello specifico, si focalizza su cinque giocatori: Denzel Dumfries, Marcus Thuram, Federico Dimarco, Yann Aurel Bisseck e Hakan Calhanoglu. Tutti e cinque sono partiti da un prezzo di mercato relativamente basso o addirittura pari a zero per arrivare oggi a cifre assolutamente top. Nel complesso, si parla di circa 200 milioni di euro.è ancheplusvalenza.alza il: exploit economico per cinque+ 200 MILIONI –determinante per la crescita tecnica e dunque economica dei cinque giocatoriappena citati.