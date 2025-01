Ilgiorno.it - Il prof Longoni e l’università del pane: "Un cibo che racconta tutto di noi"

È un’attitudine che ha coltivato negli anni, quella di promuovere progetti e iniziative per diffondere un nuovo modo di pensare a come ci nutriamo, a cosa mangiamo e all’impatto che hanno le nostre scelte sulla Terra. E lo fa attraverso il, un alimento semplice, essenziale, quotidiano, che arriva sulle tavole di tutte le famiglie. È Davide, 51 anni, maestro panificatore-intellettuale, che ha stretto una partnership conVita-Salute San Raffaele di Milano e ospiterà nel suo Circolino del, situato all’interno del quartiere ex-industriale di via Tertulliano 68 a Milano, il nuovo master in filosofia, culture ed ecologie del. Il luogo diventato simbolo del panificio, centro di ospitalità e divulgazione del linguaggio delmoderno, si trasformerà in aula didattica del master.