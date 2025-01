Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 28 gennaio 2025: film e intrattenimento

Su Canale 5 La vita é bella, su Sky Cinema Fuga dalla Normandia. Guida aiTv della serata di martedì 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Zack cane eroe. Zack è un fedelissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua famiglia di origine ebrea in base alle leggi di Norimberga. Adottato da un ufficiale delle SS, viene addestrato ad attaccare i prigionieri nei campi di concentramento, ma quando incontra di nuovo Joshua, il suo padroncino, il cane lo riconosce immediatamente. Mettendo a rischio la sua vita, il pastore tedesco riuscirà a far evadere Joshua e a scappare con lui, iniziando insieme un difficile cammino verso la salvezza.