Oasport.it - Golf, al Bahrain Championship difende il titolo Dylan Frittelli. A caccia di punti anche Migliozzi, Laporta e Pavan

Leggi su Oasport.it

Il Dp World Tour cambia nazione ma non zona geografica. Dal 30 gennaio al 2 febbraio i migliori giocatori del tour europeo scenderanno infatti in campo inper il Bapco Energiesal RoyalCourse (2,5 milioni di dollari e 3.500Race To Dubai in palio).Il torneo, arrivato alla sua seconda edizione, vedrà la partecipazione del defending champion, sudafricano classe ’90 con 3 vittorie sull’European Tour da quando passò professionista nel 2012. In stagione,ha già collezionato un 10° posto (all’Hero Dubai Desert Classic) su 4 presenze. Insieme a lui, naturalmente, il fresco vincitore del Ras Al Khaimahdella scorsa settimana Alejandro del Rey, spagnolo 26enne con unsul maggiore circuito europeo, lo statunitense Patrick Reed, il danese Thorbjørn Olesen, l’australiano David Micheluzzi, piazzatosi 5° al BMW Australian PGAdi inizio anno e 8° al Dubai Desert Classic, e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, che sta ritrovando, torneo dopo torneo, un buon feeling con i ferri.