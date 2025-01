Metropolitanmagazine.it - Giorgia Meloni indagata per la liberazione del capo della polizia giudiziaria libica Almasri

«La notizia di oggi è questa. Il procuratorerepubblica Lo Voi, lo stesso del – diciamolo – fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico. Avviso di garanzia inviato anche ai ministri Nordio, Piantedosi e Mantovano». Ad annunciarlo è lei stessa con un video pubblicato sui social. La premierper ladelNjeim Osama, avvenuta la settimana scorsa.L’uomo era finito in stato di fermo a seguito di un mandato d’arresto internazionale, per poi essere rilasciato qualche ora dopo a causamancata convalida da parte di un giudice.