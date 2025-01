Juventusnews24.com - Fagioli via dalla Juve, sono ore frenetiche: due club italiani sulle sue tracce e non solo. Il punto sul suo futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24viaore: duesuee non. Ilsuldel centrocampista bianconerooreper quanto riguarda il mercato, nondaldi vista degli acquisti ma anche per quelle che potrebbero essere le possibili uscite. Tra queste rientra anche Nicolò.Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Xdel centrocampista ciFiorentina e Parma in Italia, mentre all’estero resiste l’opzione Marsiglia. Ci aveva provato anche l’Al Shabab ma non c’è stata apertura da parte del giocatore.Leggi suntusnews24.com