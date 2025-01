Spettacoloitaliano.it - Come finisce Zack cane eroe, il cane muore ? Spiegazione finale del film

trama edelè undiretto da Lynn Roth, basato sul pluripremiato romanzo israeliano The Jewish Dog di Asher Kravitz. Il racconto non è tratto da una storia vera, se non per i tragici fatti dell’Olocausto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale in Germania. Oltre alla straordinaria interpretazione del giovanissimo August Maturo, ilShepherd The Hero Dog si avvale del vero protagonista, il pastore tedesco. Una storia emozionante e di speranza incentrata sulla convivenza di due temi in contrasto,l’orrore dei campi di sterminio e l’amore degli animali domestici.. La trama, ile ladelA Berlino, durante la Seconda Guerra Mondiale, le famiglie ebree rimaste ancora libere vengono deportate verso i campi di sterminio, e fra queste c’è anche quella del piccolo Joshua.