Che cos' è il Gator Bites l' alligatore fritto che smentisce i luoghi comuni sulle carni esotiche

In alcune aree degli Stati Uniti entrare in acqua può essere pericoloso. Laghi, fiumi, lagune, stagni e altri siti paludosi nascondono delle insidie. I residenti di Louisiana e Florida lo sanno bene, abituati ad attacchi improvvisi degli allii, che presidiano il loro habitat e sono pronti a difenderlo da possibili intrusi, per lo più dei poveri malcapitati. Si ricordi un caso di qualche anno fa che fece tanto scalpore: un bambino azzannato e trascinato fuori dal Disney World Resort di Orlando City. Qui, gli americani convivono con il problema dei grandi rettili. Chissà se la decisione di farne un bocconcino saporito non sia stata pensata per dimezzare la moltitudine rettiliana. L’allie infatti viene mangiato regolarmente da queste parti, anche perché fa parte della cultura culinaria cajun e creola degli stati del sud.