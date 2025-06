Se ne va Pasquale Corriere promotore culturale e figura storica della città

L'Aquila piange la perdita di Pasquale Corriere, una figura chiave della storia cittadina e un autentico baluardo del socialismo locale. Nato a Celano 86 anni fa, Corriere ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura, al servizio pubblico e alla spiritualità, lasciando un’eredità indelebile attraverso iniziative come “La Stele della Jenca”. La sua passione continuerà a ispirare generazioni di aquilani e non solo.

L'Aquila - L’Aquila è in lutto per la scomparsa di Pasquale Corriere, storico esponente del socialismo locale, già consigliere e assessore comunale. Nato a Celano 86 anni fa, ha vissuto e operato per decenni nella sua città, dedicandosi con passione al bene comune, alla cultura e alla spiritualità. Corriere ha lasciato un segno indelebile con la fondazione dell’associazione e del premio internazionale “La Stele della Jenca”, ideati per valorizzare il Santuario di San Pietro della Ienca ai piedi del Gran Sasso. Con il suo lavoro, il luogo è divenuto meta di pellegrinaggio, punto di riferimento per la devozione a Papa Giovanni Paolo II, in contatto perfino con il cardinale Stanislao Dziwisz, segretario personale del pontefice. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv