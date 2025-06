EMU 3dSen PC 3dSen VR v1.0 | Rivivi i Classici NES in 3D e Realtà Virtuale

storia del videogioco. Con 3dSen PC e VR, rivivi i classici NES come mai prima d'ora, vivendo un’esperienza coinvolgente e immersiva che unisce nostalgia e tecnologia all’avanguardia. Se sei un vero appassionato di retrogaming, non puoi perdere questa rivoluzione nel modo di giocare ai tuoi titoli preferiti!

Se sei un appassionato di retrogaming e ami i titoli intramontabili del Nintendo Entertainment System (NES), 3dSen PC 3dSen VR (precedentemente noto come 3DNes3DNesVR) è l’emulatore che fa per te! Sviluppato da Geod Studio utilizzando Unity, questo innovativo emulatore trasforma magicamente i tuoi giochi NES preferiti in esperienze 3D e, nella versione VR, ti permette di immergerti completamente nei mondi pixelati che hanno fatto la storia dei videogiochi. Cosa offre 3dSen?. 3dSen PC: La magia del 3D in tempo reale. Grazie a 3dSen PC, i classici 8-bit vengono rielaborati in 3D poligonale, aggiungendo profondità e una nuova prospettiva ai giochi che conosci e ami. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net