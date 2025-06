Nedved lascia l’Arabia Saudita | è ufficiale il ritorno in Europa dell’ex Juventus L’annuncio sul suo nuovo ruolo

Dopo una parentesi in Arabia Saudita, Pavel Nedved fa ritorno in Europa e riprende il suo ruolo nel calcio internazionale. L’ex stella della Juventus assume ora la posizione di direttore tecnico della Nazionale ceca, un incarico di grande responsabilità e prestigio. Un nuovo capitolo per uno dei volti più amati del calcio europeo, pronto a plasmare il futuro delle rappresentative ceche. Tutti gli occhi sono puntati su questa avventura entusiasmante.

Nedved lascia l’Arabia Saudita: ufficiale, ritorna in Europa ed in patria. È il nuovo direttore tecnico della Nazionale ceca. Tutti i dettagli sul nuovo ruolo. Ora è ufficiale: Pavel Nedved torna in patria. Il grande ex bianconero è ufficialmente il nuovo direttore tecnico delle Nazionali della Repubblica Ceca, con un focus particolare sulla rappresentativa maggiore e sull’Under 21. L’ex vicepresidente della Juventus lascia così l’incarico di direttore sportivo dell’Al Shabab in Arabia Saudita. La sua carriera ripartirà dalla Repubblica Ceca. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nedved lascia l’Arabia Saudita: è ufficiale il ritorno in Europa dell’ex Juventus. L’annuncio sul suo nuovo ruolo

In questa notizia si parla di: ufficiale - nedved - lascia - arabia

Nedved Al-Shabab, l’ex Juve lascia l’Arabia Saudita! Tornerà in Repubblica Ceca: ecco in quale ruolo. Le ultimissime - Pavel Nedved lascia l’Arabia Saudita e torna in Repubblica Ceca, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

L'ex vicepresidente della Juventus Pavel #Nedved lascia l’Arabia Saudita: sarà il Dg delle Nazionali della Repubblica Ceca Vai su X

Dal Portogallo sono sicuri: la #Juve pagherà la clausola di 30 milioni al Porto per tenere #Conceicao! Secondo quanto riportato da Record, Chico avrebbe anche rifiutato offerte dall'Arabia pur di restare a Torino Vai su Facebook

Nedved lascia l'Arabia Saudita e torna in Repubblica Ceca, è ufficiale: sarà il direttore generale della nazionale maggiore e dell'Under 21; Nedved nuovo direttore generale della Repubblica Ceca: è ufficiale; Pavel Nedved lascia l’Arabia Saudita: sarà il Dg della Repubblica Ceca.

Nedved nuovo direttore generale della Repubblica Ceca: è ufficiale - L'ex vicepresidente e giocatore della Juventus lascia l'Arabia dopo appena sei mesi, nel corso dei quali ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dell'Al- Riporta ilbianconero.com

Pavel Nedved lascia l’Arabia Saudita: sarà il Dg della Repubblica Ceca - Nedved aveva già sfiorato il ritorno in nazionale in passato, ma a gennaio 2024 aveva rifiutato l’offerta dell’allora presidente della FACR Petr Fousek. Scrive calcioefinanza.it