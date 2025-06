Kaiju No 8 | La stagione 2 rivela la nuova apertura e l’aggiunta del cast

Kaiju No. 8 torna con una stagione 2 ricca di sorprese! La nuova serie non solo rivela l'apertura e le aggiunte al cast vocale, ma promette anche un'azione ancora più intensa e coinvolgente. Con il ritorno di uno dei franchise più amati dell’anno, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura. Il countdown è iniziato: l’estate 2025 si preannuncia imperdibile!

Kaiju No. 8 è solo uno dei tanti franchise che si stanno preparando per un grande ritorno come parte della nuova ondata di anime in arrivo per la stagione anime dell’estate 2025, e ha rivelato alcuni interessanti aggiornamenti sui nuovi episodi con nuove aggiunte al cast vocale e una nuova sigla d’apertura. Kaiju No. 8 ha fatto il suo debutto l’anno scorso, quando l’anime che adatta la serie manga originale di Naoya Matsumoto ha riscosso un grande successo tra i fan. Non è stata quindi una sorpresa vedere che una seconda stagione era già in lavorazione dopo la conclusione della prima. La seconda stagione di Kaiju No. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Kaiju No. 8: La stagione 2 rivela la nuova apertura e l’aggiunta del cast

