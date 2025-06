Montalcino incidente sul lavoro | muore 52enne colpito da escavatore

Tragedia a Montalcino, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, un colpo accidentale di un escavatore avrebbe causato la sua scomparsa drammatica, lasciando la comunità sgomenta. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica di questa terribile perdita. La sicurezza sul lavoro rimane una priorità imprescindibile, e questo tragico episodio ci invita a riflettere sull'importanza delle misure preventive.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti ma, secondo prime ricostruzioni, l'escavatore che l'uomo stava manovrando avrebbe raccolto un pezzo metallico che, schizzando via, lo avrebbe colpito, uccidendolo subito

