Il diamante rosa di Maria Antonietta venduto all’asta per 14 milioni di dollari

Un diamante rosa attribuito a Maria Antonietta, ultima regina di Francia, è stata venduto per una cifra record nel corso dell’asta "Magnificent Jewels" tenuta da Christie’s a New York: ben 14 milioni di dollari a fronte di una valutazione di 5 milioni di dollari. Passato da nobildonna a nobildonna. Dallo scontato ma emblematico nome, il "Marie-Thérèse Pink” è un diamante da 10 carati oggi incastonato in un anello dal design moderno per un peso totale di 15,5 grammi. Pare che il gioiello sia appartenuto alla regina Maria Antonietta e che sia stato ereditato dalla sua unica figlia sopravvissuta, la duchessa Marie Thérèse de Angoulême, per poi passare alla nipote, la duchessa Marie Thérèse de Chambord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net