La furia di Trump su Israele e Iran | Tregua violata non sanno cosa c stanno facendo La dura telefonata con Netanyahu Poi esulta | Onorato di aver fermato la guerra | Gli orari del cessate il fuoco

Le tensioni esplodono nel cuore del Medio Oriente: tra violazioni del cessate il fuoco e duri confronti, Trump si inserisce con una telefonata carica di tensione a Netanyahu, cercando di frenare l’ulteriore escalation. Mentre Israele intercetta missili e prepara rappresaglie, la scena si anima di dichiarazioni ambigue e speranze di una fragile tregua. Il mondo osserva inquieto, chiedendosi quale sarà il prossimo passo in questo delicato equilibrio di forze.

Israele: «Intercettati missili», Katz annuncia la rappresaglia. Trump: ««Violazioni da entrambe le parti, non sono contento».

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele e Iran si fronteggiano con missili e tensioni crescenti.

#Trump rientrato in fretta e furia negli #USA dichiara che gli USA entreranno in guerra contro #Iran al fianco di #Israele. Cosa faranno Pakistan, Russia, Cina, Serbia, Corea del Nord, tutti al fianco di Iran? #terzaguerramondiale

Donald Trump ha confermato che il cessate-il-fuoco Israele-Iran è entrato in vigore e ha pregato le parti di «non violarlo». Con un post sul suo social network, Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, il presidente Usa ha scritto: «Il cessate il fuoco è ora in vigore.

Guerra Israele-Iran-Usa in diretta, Trump: "Un onore distruggere siti nucleari e poi fermare il conflitto" - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele, Iran e USA in diretta nel giorno 12 di conflitto dopo l'attacco di Trump ai tre siti nucleari iraniani e la ...