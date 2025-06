Don Daniele Bosi racconta la storia della Diocesi di Sarsina con un nuovo volume e oltre 2 mila foto d' archivio

Venerdì 27 giugno, al Centro Studi Plautini di Sarsina, sarà presentato un affascinante nuovo volume che celebra la storia della diocesi locale. Don Daniele Bosi ci accompagna in un viaggio nel tempo con "Diocesi di Sarsina e dintorni in scatti d'epoca", un'opera composta da due volumi e oltre 2.600 fotografie d'archivio. Un viaggio visivo che rivela i momenti più significativi e sconosciuti della nostra tradizione, regalando a tutti un patrimonio storico da custodire e condividere.

