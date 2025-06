Lucca Summer Festival 2025 la conferenza e la line up completa

Il Lucca Summer Festival 2025 si prepara a incantare gli appassionati di musica con un cartellone senza precedenti, che combina star internazionali e talenti italiani. Durante la conferenza stampa di presentazione, il sindaco della città ha sottolineato come questo evento rappresenti non solo un momento di grande musica, ma anche un'occasione di valorizzazione culturale e turistica per Lucca. Tutto è pronto: non resta che scoprire le date e i protagonisti di questa straordinaria edizione!

Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa di presentazione del Lucca Summer Festival 2025 con 19 concerti, cinque talk e molte date uniche italiane. Tutto pronto per il Lucca Summer Festival 2025 che propone anche per la sua edizione numero 28 un cartellone in grado di unire grandi nomi internazionali con le migliori espressioni della musica del nostro Paese. Nella conferenza stampa di presentazione è intervenuto il sindaco della città Mario Pardini: « Per la nostra città è sempre un grande onore sapere di potere ospitare ogni anno star della musica, il Festival è ormai radicato nel territorio, con una ricaduta economica enorme. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Lucca Summer Festival 2025, la conferenza e la line up completa

In questa notizia si parla di: lucca - summer - festival - conferenza

Jennifer Lopez in Italia: Quanto Costa Veramente un Selfie con JLo al Lucca Summer Festival? - Scopri quanto costa realmente un selfie con Jennifer Lopez al Lucca Summer Festival. L’unica data italiana del tour 'Up All Night Live' offre biglietti VIP e l’opportunità di una foto esclusiva, ma a cifre da capogiro.

Al via Lucca Historiae Fest tra mostre, conferenze e visite guidate gratuite Inizia martedì 17 giugno la terza edizione del festival sulla storia della città organizzato dal Comune di Lucca Al via il Lucca Historiae Fest, il festival che racconta la storia della città giun Vai su Facebook

Lucca Summer Festival al via, si accendono le luci sul palco di piazza Napoleone; Lucca Summer Festival, al via l’edizione 2025: oltre 100mila i biglietti già venduti; Lucca Summer Festival al via con grandi firme della musica.

Lucca Summer Festival al via con grandi firme della musica - Alla conferenza stampa anche il presidente toscano Eugenio Giani oltre naturalmente i vertici dell'organizz ... Da ansa.it

Summer Festival, la carica dei 100 mila: parte sabato l'edizione 2025, record di concerti e attesa alle stelle per JLo - Direttamente sul palco dove è stata fatta la storia della musica e dove ancora altra ne deve passare si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Lucca Summer Festival 2025: tutto pronto per ... lagazzettadilucca.it scrive