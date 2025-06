Vertice Nato Zelensky | Putin pensa solo alla guerra

Nel cuore del vertice NATO all'Aia, Zelensky accusa Putin di essere ossessionato dalla guerra, rifiutando ogni proposta di pace e collegando la sua sopravvivenza politica alla continuazione del conflitto. In un contesto internazionale di crescente tensione, il presidente ucraino lancia un messaggio forte e chiaro: la pace è l’unica via possibile per un futuro stabile e sicuro. La questione rimane aperta: riusciremo a trovare una soluzione prima che sia troppo tardi?

L'Aia, 24 giu. (askanews) - "Putin pensa solo alla guerra. La Russia rifiuta tutte le proposte di pace" lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al forum dell'industria della difesa del vertice NATO all'Aia, dove è affiancato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal segretario generale della NATO Mark Rutte. "Forse collega la sua sopravvivenza politica alla sua capacitĂ di continuare a uccidere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vertice Nato, Zelensky: "Putin pensa solo alla guerra"

