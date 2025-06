jimmy kimmel sfida il suo arcinemico nella prima di chi vuole essere milionario

Prepariamoci a un’estate all’insegna del brivido e delle sorprese! La nuova stagione di "Who Wants to Be a Millionaire" promette di catturare l’attenzione con ospiti speciali, colpi di scena e un confronto epico tra Jimmy Kimmel e il suo arcinemico. Dal 23 luglio su ABC e Hulu, questa edizione si annuncia come la più coinvolgente di sempre: siete pronti a scoprire se il quiz può superare ogni aspettativa? La partita sta per iniziare…

anticipazioni sulla nuova stagione di who wants to be a millionaire. La prossima edizione del celebre quiz televisivo Who Wants to Be a Millionaire promette di attirare l'attenzione grazie a un elemento inaspettato e molto atteso dai fan. La stagione, che debutterà il 23 luglio su ABC e sarà disponibile anche in streaming su Hulu, si distingue non solo per il ritorno di uno dei game show più longevi, ma anche per la presenza di ospiti speciali e momenti sorprendenti. In particolare, una clip promozionale ha sollevato curiosità e discussioni tra gli appassionati. la campagna promozionale e l'ingresso di matt damon.