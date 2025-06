Autostrada A11 | chiusure notturne stazione Altopascio e tratto Montecatini Terme-Pistoia

Se viaggiate lungo l’autostrada A11, è importante conoscere le chiusure notturne presso la stazione di Altopascio e il tratto Montecatini Terme-Pistoia. Questi interventi temporanei potrebbero influenzare i vostri piani di viaggio, ma non preoccupatevi: abbiamo preparato per voi i percorsi alternativi più comodi e sicuri. Restate aggiornati e pianificate con anticipo per evitare inconvenienti, così il vostro spostamento sarà fluido e senza sorprese.

I percorsi alternativi

