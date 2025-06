Velocità pericolose a Porporano il Comune deve intervenire

guardare inerme. È urgente intervenire per ripristinare la sicurezza e tutelare cittadini, pedoni e lavoratori agricoli. Solo azioni concrete e tempestive potranno riportare ordine e tranquillità in questa zona, assicurando un ambiente più sicuro per tutti.

"Velocità scriteriate, sorpassi azzardati, forse addirittura corse clandestine: la situazione in strada Argini e nelle vie limitrofe della frazione di Porporano è da mesi fuori controllo. Ora che l'estate porta un aumento di traffico, pedoni e mezzi agricoli, il Comune non può più restare a guardare inerme. È urgente intervenire per ripristinare la sicurezza e tutelare cittadini, pedoni e lavoratori agricoli. Solo azioni concrete e tempestive potranno riportare ordine e tranquillità in questa zona, assicurando un ambiente più sicuro per tutti."

