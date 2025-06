Strage Siriarivendica gruppo jihadista

Un attentato sconvolgente scuote Damasco: non è stato l'ISIS, ma il misterioso gruppo jihadista Saraya Ansar al-Sunna a rivendicare la responsabilità dell'attacco kamikaze nella chiesa di Sant'Elia, che ha causato 25 vittime. Questa nuova minaccia solleva interrogativi sulla stabilità e sulla lotta contro il terrorismo nella regione. Mentre le autorità indagano, il mondo osserva con preoccupazione gli sviluppi di questa intricata vicenda.

18.35 Non l'Isis, come aveva inizialmente indicato il governo siriano, ma un "misterioso gruppo jihadista", denominato Saraya Ansar al-Sunna, ha rivendicato l'attacco kamikaze di domenica nella chiesa greco ortodossa di Sant'Elia a Damasco, costato la vita a 25 persone. Il gruppo(in italiano 'Brigata dei Partigiani dei Sunniti) ha detto che è stata una "operazione di martirio". Mentre l'esplosione udita oggi a Damasco è stata una detonazione di residuati bellici durante un addestramento militare.Lo riferiscono i media siriani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gruppo - jihadista - strage - siria

