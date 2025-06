Hanno trasformato un terreno di 6 mila metri quadrati in una mega discarica da incendiare | 15 indagati

Un'area di 6 mila metri quadrati a Contrada Serraferlicchio, vicino a Fontanelle, si è trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto, con vecchie masserizie, mobili, elettrodomestici, plastiche e dispositivi elettronici di ogni genere. Quindici indagati sono stati coinvolti nel disastro ambientale e negli incendi dolosi che hanno devastato il territorio. La lotta contro queste azioni illecite resta una priorità per tutelare la salute e il benessere della comunità.

