Trump | Un onore aver distrutto il nucleare iraniano Ed esulta per il raid dimostrativo delle Idf | La diretta

Un’onorevole svolta si profila all’orizzonte: Trump celebra la distruzione del nucleare iraniano e l’efficace dimostrazione delle IDF, annunciando ufficialmente lo stop al conflitto. Dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi statunitensi in Qatar e i recenti attacchi missilistici su Beersheba, è il momento di comprendere come questa escalation possa cambiare il panorama geopolitico. La crisi infiamma, e il mondo guarda con trepidazione verso un futuro incerto.

Trump annuncia lo stop al conflitto. La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Nella notte missili iraniani su Beersheba, nel sud di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Un onore aver distrutto il nucleare iraniano". Ed esulta per il raid dimostrativo delle Idf | La diretta

In questa notizia si parla di: trump - raid - onore - aver

Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia» - Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione.

"Possibile raid Usa nel fine settimana". Trump ha approvato i piani d'attacco ma dà ancora tempo all'Iran. Cnn: "Vuole evitare una guerra più ampia in Medio Oriente". L'Aiea: "Mai detto che l'Iran sta costruendo un'arma nucleare" notizie.tiscali.it/esteri/articoli/us Vai su Facebook

Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu; La tregua salta subito. Trump attacca Netanyahu: Non bombardare. E si sfoga: Israele e Iran non sanno più cosa c… fanno. Cambio di regime? No, sarebbe caos; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | La furia di Trump: «Tregua violata, non sanno cosa c... stanno facendo. Netanyahu non bombardi». La telefonata e l'esultanza: «Si fermano». Poi le esplosioni a Teheran.

Guerra Israele-Iran-Usa in diretta, Trump: “Un onore distruggere siti nucleari e poi fermare il conflitto” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele, Iran e USA in diretta nel giorno 12 di conflitto dopo l'attacco di Trump ai tre siti nucleari iraniani e la ... Secondo fanpage.it

L'Iran e la fragile tregua con Israele. Pressing di Trump su Netanyahu per ridurre gli attacchi - Trump: "Sia l'Iran che Israele volevano fermare la guerra" “Sia Israele che l'Iran volevano fermare la guerra. Segnala msn.com