Taremi Inter non solo il Besiktas | un’altra squadra turca pensa all’iraniano! Per lui si stanno aprendo le porte della cessione dopo che…

Il futuro di Taremi si fa sempre più incerto: non solo il Besiktas, ma anche altre squadre turche come Fenerbahce stanno mostrando interesse per l’attaccante iraniano. La sua possibile cessione potrebbe avvicinare l’Inter a un’importante decisione di mercato, con più opzioni sul tavolo e il rischio di perdere un elemento chiave. La situazione si svela come una vera e propria partita di strategia, pronta a svelarsi nei prossimi giorni.

Taremi Inter, non solo il Besiktas: un’altra squadra turca pensa all’iraniano! Per lui si stanno aprendo le porte della cessione. Il punto. Il rapporto tra Taremi e il mercato Inter potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’attaccante iraniano è finito nel mirino di diversi club, soprattutto in Turchia, dove Besiktas e Fenerbahce sembrano pronti a farsi avanti con offerte concrete. Al momento non è ancora stata formalizzata alcuna proposta, ma i contatti sono attivi e si attende un’accelerazione nei prossimi giorni. Taremi, bloccato in Iran a causa del conflitto in corso e quindi impossibilitato a unirsi alla squadra per la tournée americana del Mondiale per Club, vive un momento di incertezza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, non solo il Besiktas: un’altra squadra turca pensa all’iraniano! Per lui si stanno aprendo le porte della cessione dopo che…

In questa notizia si parla di: inter - iraniano - taremi - besiktas

Inter, finalmente Taremi! Il futuro dell’iraniano può cambiare - L'Inter accoglie con entusiasmo Medhi Taremi, la cui presenza potrebbe segnare un cambiamento decisivo nel futuro della squadra.

#Taremi piace al #Besiktas, che vorrebbe l'iraniano in prestito. Difficili operazioni a titolo definitivo per l'attaccante dell'#Inter. ? @DiMarzio Vai su X

SkySport - Inter, il Besiktas vuole Taremi ma soltanto in prestito Vai su Facebook

Besiktas-Taremi: contatti in corso per l’attaccante iraniano; Inter, Taremi: sondaggio del Besiktas per il dopo Immobile; Inter, Taremi piace al Besiktas ma....

Taremi può salutare l'Inter: il Besiktas ci pensa per il post-Immobile - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Inter, Taremi: sondaggio del Besiktas per il dopo Immobile - L'attaccante iraniano classe 1992 è bloccato in patria dalla guerra e per questo motivo non sta partecipando al Mondiale per Club neg ... Da msn.com