Nuove plusvalenze Juve riscoppia la polemica | Penalizzazioni e squalifiche

La Juventus riaccende le polemiche con nuove plusvalenze e sospetti di scorrettezze, alimentando tensioni tra tifosi e istituzioni. La strategia di cessione di giovani talenti come Mbangula e Weah Junior al Nottingham Forest solleva interrogativi sulla trasparenza e sulle reali finalitĂ del club. Tra penalizzazioni e squalifiche imminenti, la dirigenza bianconera si trova sotto i riflettori: inizia una nuova fase di sfide e controversie.

Attacco frontale alla dirigenza bianconera: “Ceduti a prezzi piĂą alti.” La Juve è molto attiva sul mercato, anche se sul fronte uscite. Come vi stiamo raccontando qui su Calciomercato.it, il club bianconero potrebbe presto dire addio a Mbangula e Weah junior. Il neo Ad Comolli è al lavoro per la doppia cessione al Nottingham Forest. Juve, nuove plusvalenze e riscoppia il caos: “Penalizzazioni e squalifiche” (LaPresse) – Calciomercato.it Si parla di una operazione complessiva da 22-23 milioni di euro. Per tanti juventini, diciamo anche la totalitĂ le cifre in ballo per la coppia dei calciatori di Tudor è decisamente bassa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it