Coppa Italia UFFICIALE il tabellone verso la finale | il possibile percorso della Roma

Il nuovo tabellone di Coppa Italia ufficializzato apre le porte a un percorso entusiasmante verso la finale, con la Roma pronta a sfidare avversari di livello e sognare il titolo. Mentre il calcio internazionale si prende una pausa, il cuore dei tifosi batte forte per la prossima stagione ricca di emozioni, col sogno di coronare un cammino memorabile. Il possibile tracciato della Roma si sta delineando: scopriamo insieme il percorso che potrebbe portarla in vetta.

Il Mondiale per Club ci sta tenendo compagnia in questo caldo giugno, ma la testa di gran parte di squadre e tifosi è già ad una prossima stagione che si preannuncia intensa e spettacolare. La Roma, ripartita dal triumvirato composto da Gasperini-Massara-Ranieri, è alle prese con la fase cessioni del proprio calciomercato, con luglio che sarà poi propizio per le entrate ( Gosens e De Cuyper per le fasce ), e nel frattempo, dopo aver scoperto il calendario della prossima Serie A, oggi è stato il turno del tabellone completo della Coppa Italia. Il format, tanto criticato da molti addetti ai lavori, sarà sempre lo stesso, ed ora è UFFICIALE il quadro degli accoppiamenti che porteranno fino alla finale del 13 maggio 2026, chiaramente nella splendida cornice dello Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it