Juventus l’Atalanta gioca al rialzo | Ederson vale oro

L'interesse della Juventus per Ederson, centrocampista dell'Atalanta, continua a scaldare le speculazioni di mercato. Con Comolli e la dirigenza bianconera attentamente vigili, il nome del giocatore rimane in cima alla lista dei desideri. Tuttavia, la trattativa si fa complicata: i nerazzurri, decisi a blindare il loro talento, starebbero giocando al rialzo e fissando un prezzo che potrebbe mettere in discussione ogni possibile accordo. La partita è ancora aperta, ma il rischio di perdere Ederson è più reale che mai.

L’interesse della Juventus per Ederson continua a caratterizzare il mercato bianconero, in virtù dell’interesse palesato da Comolli e dirigenza nei confronti del centrocampista. Tuttavia, ad oggi, la possibilità che il giocatore dell’Atalanta raggiungi la rosa a disposizione di Tudor è assai dubbia anche perché, secondo quanto riportato da Calcionews24, i nerazzurri starebbero giocando al rialzo e sarebbero intenzionati a fissare un prezzo che vale oro, di difficile portata. Il costo relativo al cartellino di Ederson, secondo le ultime indiscrezioni, si avvicina a 70 milioni di euro. Una cifra molto alta e l’unica che potrebbe aprire il negoziato di mercato con i bergamaschi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, l’Atalanta gioca al rialzo: Ederson vale oro

