Elegoo lancia la nuova serie di filamenti rinforzati in fibra | più forza intelligenza e versatilità nella stampa 3D FDM

Elegoo rivoluziona il mondo della stampa 3D con la sua nuova serie di filamenti rinforzati in fibra, portando forza, intelligenza e versatilità a livelli mai visti. Pensati per professionisti e appassionati, questi materiali aprono un ventaglio di possibilità creative e tecniche impensabili fino a ora. Scopri come questa innovazione può trasformare i tuoi progetti più ambiziosi e spingerti oltre i limiti della tua creatività.

Elegoo, azienda in rapida ascesa nel settore della manifattura intelligente, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova serie di filamenti rinforzati in fibra, progettata per espandere le possibilità prestazionali e applicative della stampa 3D FDM. La nuova linea comprende: PETG rinforzato con fibra di carbonio (PETG-CF). PETG rinforzato con fibra di vetro (PETG-GF). Nylon ad alta temperatura rinforzato con fibra di carbonio (PAHT-CF). Questi materiali ad alte prestazioni offrono maggiore resistenza meccanica, durata nel tempo e risultati di livello professionale, con prezzi a partire da 9,99 USD per bobina da 0,5 kg.

