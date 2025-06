Polaresco da lunedì spazi interni chiusi | riapriranno nei primi mesi del 2026

Le opportunità di vivere e migliorare i nostri spazi pubblici sono al centro delle ultime novità: a Polaresco e Longuelo, i lavori di manutenzione sono in programma per il 2026 e il bando si è chiuso, mentre Redona Edonè invita la comunità a partecipare a un percorso condiviso per immaginare il futuro. Scopri come contribuire anche tu a rendere più vivibile la tua città.

A LONGUELO. Bando scaduto e servono lavori di manutenzione. Resterà fruibile l’area all’aperto. A Redona Edonè in scadenza il 30 settembre. «Percorso partecipativo per pensare al futuro». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Polaresco, da lunedì spazi interni chiusi: riapriranno nei primi mesi del 2026

