Veggenti fedeli scienziati Medjugorje si rafforza | chi ha visto Maria non mente

Da oltre quattro decenni, Medjugorje affascina e ispira fede tra pellegrini di tutto il mondo. Le testimonianze di coloro che affermano di aver visto Maria si moltiplicano, alimentando un senso di speranza e spiritualità. La Chiesa, pur riconoscendo i frutti positivi di questa località, mantiene un approccio aperto e rispettoso. Scopriamo insieme come questa piccola cittadina bosniaca continui a essere un faro di fede e speranza. Continua a leggere

Dopo 44 anni la cittadina bosniaca continua ad accogliere fiumi di pellegrini. La Chiesa ammette: «Qui frutti spirituali buoni a prescindere dalle apparizioni». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Veggenti, fedeli, scienziati. Medjugorje si «rafforza»: chi ha visto Maria non mente

In questa notizia si parla di: veggenti - fedeli - scienziati - medjugorje

