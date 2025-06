Chiara Petrolini a processo | tra i testimoni fidanzato e genitori

Il processo di Chiara Petrolini, la giovane studentessa di 22 anni accusata di aver tragicamente ucciso i suoi neonati, si apre lunedì 30 giugno con una grande attesa. Tra i testimoni chiamati a deporre, il fidanzato e i genitori della ragazza, i cui racconti potrebbero rivelare dettagli fondamentali. Mentre la Corte di Parma si prepara a decidere sul loro ruolo, l'intera vicenda cattura l’attenzione e la speranza di fare luce su una vicenda così complessa e dolorosa.

Lunedì 30 giugno il via al processo di Chiara Petrolini, la studentessa di 22 anni accusata del duplice omicidio con soppressione dei suoi figli neonati. Davanti alla Corte di assise di Parma si attendono le prime decisioni che i giudici dovranno prendere. Ci sarà la scelta sui testimoni indicati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chiara Petrolini a processo: tra i testimoni fidanzato e genitori

In questa notizia si parla di: chiara - petrolini - processo - testimoni

Chiara Petrolini a processo per tutti i reati contestati. L'accusa: «Ha assassinato i 2 neonati da sola» - Chiara Petrolini, 21enne, è a processo per i reati contestati, accusata di aver ucciso da sola i suoi due neonati.

Chiara Petrolini a processo: tra i testimoni fidanzato e genitori; Neonati sepolti, Chiara Petrolini verso il processo. Ipotesi perizia psichiatrica per la studentessa; Chiara Petrolini a processo in Corte d’assise per l’omicidio dei due figli sepolti dopo la nascita.

Neonati sepolti: lunedì al via il processo a Parma, fra i testimoni indicati fidanzato e genitori - Lunedì 30 giugno davanti alla Corte di Assise di Parma inizia il processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata del duplice omicidio con soppressione dei suoi figli neonati e tra le prime decisioni ... Lo riporta gazzettadiparma.it

Chiara Petrolini, il Riesame sui domiciliari: imposto il braccialetto elettronico - Chiara Petrolini resta ai domiciliari ma con il braccialetto elettronico. Riporta msn.com