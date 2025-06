Bezos ha imparato la lezione cosa prevede l' accordo pre-nozze dopo il salasso del divorzio

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preparano a coronare il loro amore con un matrimonio da sogno nella magica Venezia, ma questa volta il grande imprenditore sembra aver imparato la lezione. Dopo il salasso del divorzio, l’accordo prematrimoniale stabilisce ora chiaramente le condizioni patrimoniali, proteggendo entrambi e assicurando che il lieto evento sia all’insegna della serenità . Le celebrazioni prematrimoniali sono…

Il grande giorno per Jeff Bezos e Lauren Sanchez si avvicina: il matrimonio è previsto per venerdì 27 giugno, parte di un fine settimana lungo e sfarzoso nella romantica laguna di Venezia. Sebbene alcune proteste dei residenti abbiano costretto la coppia (61 anni lui, 55 lei) a modificare uno dei luoghi scelti, ciò non ha spento lo spirito da jet-set internazionale che accompagna ogni passo della loro unione. Le celebrazioni prematrimoniali sono cominciate settimane fa, tra scali glamour in Costa Azzurra e party esclusivi. A Cannes, Sánchez ha celebrato il suo addio al nubilato con un parterre da sogno: Kim Kardashian, Eva Longoria, Katy Perry e Kris Jenner tra le tredici invitate a una cena privata al ristorante Lafayette's. 🔗 Leggi su Iltempo.it