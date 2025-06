Avellino sequestro all’Archivio comunale | l’inchiesta sui condoni edilizi entra nel vivo

Avellino è al centro di un'importante operazione che coinvolge l’Archivio Storico Comunale, con i registri cartacei sottoposti a sequestro nell'ambito di un'indagine sui condoni edilizi. La Guardia di Finanza ha agito per fare chiarezza su pratiche e istanze depositate, segnando un passo cruciale nell’approfondimento delle questioni urbanistiche della città. La vicenda si prospetta come un capitolo fondamentale per la trasparenza e la legalità nel settore edilizio avellinese.

AVELLINO – I registri cartacei di catalogazione e protocollo dell’Archivio storico del Comune di Avellino, contenenti le istanze rivolte al Settore Edilizia Urbanistica, sono stati posti sotto sequestro. L’operazione è stata eseguita dall’Aliquota di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, sequestro all’Archivio comunale: l’inchiesta sui condoni edilizi entra nel vivo

In questa notizia si parla di: avellino - sequestro - archivio - comunale

