operaio muore durante lavori con escavatore in una tenuta a montalcino

È stato colpito da un pezzo di metallo raccolto dall' escavatore che stava manovrando: il frammento sarebbe schizzato, centrandolo alla testa e uccidendolo. È morto così Diego Prianti, 52 anni, residente a Roccastrada, nel Grossetano, mentre lavorava in una tenuta agricola a Montalcino, in provincia di Siena. Aveva 52 anni. L'intervento dei soccorsi è stato inutile per evitare una nuova morte per un incidente sul lavoro. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, ha espresso le sue condoglianze: "Ogni vita persa sul lavoro è una ferita per l'intera comunità e un monito a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza.