Hackeravano telecamere di casa | intimità in vendita online migliaia spiati

Una rete di hacker professionisti smantellata a Milano: cinque esperti di informatica sono stati condannati per aver violato telecamere di case e aziende, spiando e vendendo video intimi online. Un caso che mette in luce i rischi della digitalizzazione domestica e l’importanza di proteggere la propria privacy. Ma cosa si può fare per difendersi da queste minacce? Ecco alcuni consigli fondamentali per tutelare i propri spazi virtuali.

Milano - Il tribunale di Milano ha inflitto pene tra 2 anni e mezzo e 3 anni e mezzo di carcere a cinque informatici professionisti, accusati di far parte di un'organizzazione dedita all’hackeraggio di telecamere domestiche e commerciali, finalizzato a spiare e poi vendere video intimi sul web. Il giudice Cristian Mariani, applicando il rito abbreviato, ha concesso loro uno sconto di un terzo sulla pena. L’indagine, coordinata dal pm Giovanni Tarzia, ha portato alla luce un crimine sofisticato: i condannati scansionavano la rete alla ricerca di dispositivi che utilizzavano credenziali predefinite o non aggiornate, riuscendo così ad accedere ai flussi video di case, negozi e locali pubblici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Hackeravano telecamere di casa: intimitĂ in vendita online, migliaia spiati

