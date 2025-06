Chiude all'improvviso l'Hotel Milano Scala a casa 30 dipendenti | aveva vinto Quattro Hotel di Bruno Barbieri

Una chiusura improvvisa scuote il cuore di Milano: l’hotel Milano Scala, il primo nel capoluogo a emissioni zero e vincitore di quattro premi di Bruno Barbieri, ha chiuso i battenti il 20 giugno, lasciando senza lavoro 30 dipendenti. I sindacati denunciano una decisione inaccettabile, che scarica tutto sul personale. Un episodio che solleva domande sulla sostenibilità e la responsabilità nel settore alberghiero milanese. Continua a leggere.

L'hotel di extra lusso, il primo di Milano a emissioni zero, ha chiuso improvvisamente lo scorso 20 giugno. I sindacati: "Non è accettabile che in una città come Milano si possa chiudere così una struttura alberghiera di rilievo, scaricando ogni costo sul personale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiude (improvvisamente) l'hotel di lusso in centro a Milano: a casa 30 dipendenti - Una notizia che scuote il cuore di Milano: l'hotel di lusso Milano Scala, nel cuore della città, ha improvvisamente chiuso i battenti, lasciando a casa 30 dipendenti senza preavviso.

Hotel Scala Milano chiude, in 30 licenziati all’improvviso. La Cisl: “I lavoratori non sono numeri” - La denuncia arriva dalla Cisl che annuncia mobilitazioni: “Tutti avevano un contratto regolare e sono stati sospesi o messi in ferie forzate”. Si legge su milano.repubblica.it