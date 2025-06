Eugenio Bennato & Le voci del sud concerto Qualcuno sulla terra

Il prossimo 26 giugno, immergiti nella magia delle note con Eugenio Bennato e le sue voci del Sud, in un concerto straordinario che farà risuonare la Basilica di San Antonio da Padova in Laterano. Dalle 19:30, lasciati trasportare dai suoni autentici e coinvolgenti di questo evento imperdibile, terzo appuntamento del progetto “Sulle tracce dell'invisibile”. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza musicale unica nel cuore di Roma.

Giovedì 26 Giugno 2025 dalle ore 19:30 (ingresso pubblico ore 19:00), a ROMA presso la Basilica di S. Antonio da Padova in Laterano in Via Merulana, 124 si svolgerà il Terzo dei Concerti del Progetto Musicale “Sulle tracce dell'invisibile”, ideato e prodotto dall’Associazione Naschira, partner di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Eugenio Bennato & Le voci del sud concerto "Qualcuno sulla terra"

Eugenio Bennato ospite di “Orbite. Musiche intorno al mondo” - Eugenio Bennato, il celebre cantautore e polistrumentista, sarà ospite sabato 17 maggio al Teatro Comunale di Nardò, per il concerto che segna la conclusione di "Orbite.

