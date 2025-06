Bocelli e il bicchiere mezzo pieno | Per perdere 5 a 0 col PSG devi comunque arrivarci in finale dove altri non sono arrivati!

Andrea Bocelli, tifoso interista e artista di fama mondiale, invita a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, anche in momenti difficili come la recente finale di Champions persa contro il PSG. Con il suo ottimismo e la sua voce, ci ricorda che per raggiungere traguardi importanti, bisogna affrontare le sfide più dure. Perché, alla fine, il vero valore sta nel continuare a credere e lottare, anche quando tutto sembra perduto.

Il noto cantante e tifoso interista Andrea Bocelli ha detto una battuta in merito alla finale di Champions League persa dall’Inter contro il PSG. La ferita della finale di Champions League persa a Monaco di Baviera è ancora aperta e sanguinante nel cuore dei tanti tifosi dell’ Inter in giro per il mondo, tra i quali c’è anche Andrea Bocelli. Il famosissimo cantante, nonché tifoso interista, presentando la canzone ‘Polvere e gloria’, interpretata insieme alla stella del tennis Jannik Sinner, è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante la trasmissione “ Tutti Convocati ” e ha parlato così della delusione per la pesante sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il PSG per 5 a 0. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bocelli e il bicchiere mezzo pieno: «Per perdere 5 a 0 col PSG devi comunque arrivarci in finale, dove altri non sono arrivati!»

In questa notizia si parla di: finale - bocelli - bicchiere - mezzo

