Wesley Juventus il Flamengo spara alto | ecco la prima richiesta per la cessione del brasiliano Gli ultimi aggiornamenti

Il Flamengo alza la posta per Wesley: la cessione del laterale brasiliano è un affare che potrebbe scuotere il calciomercato. Con ben cinque sondaggi provenienti da Italia, Spagna, Inghilterra e Russia, i blaugrana sono pronti a valutare offerte irrinunciabili. La sfida tra club europei e internazionali si intensifica, ma il Flamengo resta fermo sulla sua posizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa intricata trattativa che potrebbe cambiare le sorti di Wesley e del suo futuro calcistico.

Wesley Juventus, il Flamengo spara alto: la prima richiesta per la cessione del laterale brasiliano. Novità sul futuro. Come riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ufficiale, il Flamengo ha ricevuto ben 5 sondaggi per Wesley: due da club italiani, uno dalla Spagna, uno dall’Inghilterra ed un altro dalla Russia. I brasiliani non intendono privarsene se non per una proposta irrinunciabile: la base è di 25-28 milioni di euro con bonus tali da sfondare il muro dei 30 milioni. Anche il calciomercato Juve è dunque avvisato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juventus, il Flamengo spara alto: ecco la prima richiesta per la cessione del brasiliano. Gli ultimi aggiornamenti

