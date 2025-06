Clima e sostenibilità Lombardia prima regione a dotarsi di una legge

La Lombardia fa un passo deciso verso un futuro più verde, diventando la prima regione italiana a adottare una legge dedicata a clima e sostenibilità. Con un pacchetto di 9 emendamenti presentati dal consigliere Giacomo Zamperini, questa proposta mira a proteggere l’ambiente e promuovere politiche sostenibili. Una svolta importante che segna l’inizio di un impegno concreto per il benessere del nostro pianeta, dando esempio al resto d’Italia e oltre.

La Lombardia è la prima regione in Italia a dotarsi di una legge su clima e sostenibilità. Un pacchetto di 9 emendamenti, presentati dal consigliere regionale Giacomo Zamperini, è stato approvato in Commissione VI Abiente Energia e Clima di Regione Lombardia alla proposta di legge 'Legge per il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Clima e sostenibilità, Lombardia prima regione a dotarsi di una legge

In questa notizia si parla di: legge - clima - lombardia - regione

Autismo, Tupputi denuncia: “Ancora fermi i rimborsi ABA 2024. La Regione Puglia rispetti la legge” - Vito Tupputi, consigliere comunale di Barletta e presidente di Assomeda, denuncia il grave ritardo nei rimborsi per le terapie ABA del 2024.

Regione Lombardia, dalla Giunta via libera al progetto di legge sul clima Vai su Facebook

Clima e sostenibilità, Lombardia prima regione a dotarsi di una legge; Lombardia, approvato il progetto di Legge regionale sul Clima; Giunta Regione Lombardia ha approvato la legge sul clima.

Clima e sostenibilità, Lombardia prima regione a dotarsi di una legge - Il consigliere regionale Giacomo Zamperini: "Gli emendamenti che ho proposto sono frutto di bisogni reali, sostenuti anche dagli stakeholder" ... Scrive leccotoday.it

Legge sul clima e sostenibilità, in Lombardia via libera della commissione ambiente - Approvato un pacchetto di 9 emendamenti per rafforzare l’efficacia della normativa regionale Giacomo Zamperini (FDI): “Sostenere famiglie vulnerabili, contrastare povertà energetica, favorire ripristi ... Segnala msn.com