Incidente con auto rubata | conducente fugge Nell' abitacolo arnesi da scasso

Un’auto rubata e scene da film si sono svolte oggi a San Pietro Vernotico, dove un’Alfa Giulietta coinvolta in un incidente si è schiantata contro un’altra vettura. Il conducente, invece di fermarsi, ha abbandonato il veicolo in corsa e si è dato alla fuga, nascosto tra arnesi da scasso trovati nell’abitacolo. Una fuga rocambolesca che ha lasciato la comunità sgomenta, mentre le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’accaduto e catturare il responsabile.

SAN PIETRO VERNOTICO - Vere e proprie "scene da film" (questo il commento di chi ha assistito ai fatti) nel pomeriggio di oggi a San Pietro Vernotico: un'Alfa Giulietta durante una manovra di svolta si è schiantata contro un'auto parcheggiata per strada, il conducente ha lasciato il veicolo in.

