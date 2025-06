Allarme furti ad Andretta | il sindaco convoca Assemblea pubblica

In un momento in cui il paese di Andretta si trova ad affrontare un crescente allarme furti, il sindaco ha deciso di convocare un'assemblea pubblica per rassicurare e coinvolgere la comunità. La situazione, pur preoccupante, viene attentamente monitorata da Forze dell’Ordine e Prefettura. Ora più che mai, è fondamentale unire le forze e agire con lucidità. L’appuntamento sarà un’occasione per condividere informazioni, rafforzare la sicurezza e ridare fiducia ai cittadini.

"Carissimi è fuori dubbio che gli accadimenti delle ultime notti hanno creato ansia e preoccupazione in paese. La situazione è attenzionata e monitorata sia dalle Forze dell'Ordine, che ringrazio di cuore per il puntuale e prezioso lavoro che fanno ogni giorno nonostante il numero esiguo di uomini, sia dalla Prefettura con la quale ho avuto contatti in mattinata. Ora però è il momento della lucidità e della razionalità ed è necessario evitare la caccia all'uomo perché non servirebbe a niente e nessuno". Così il sindaco di Andretta, Michele Miele, c he prosegue: "Proprio per questo abbiamo organizzato un incontro presso la sede della Pro Loco (Ex Purgatorio) per confrontarci sulla questione e provare a capire quali sono i migliori atteggiamenti che dobbiamo tenere come cittadini a sostegno della Forze dell'Ordine.