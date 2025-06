Folla si raduna in piazza a Teheran e grida | Resisteremo fino alla fine

Una folla si raduna con passione in piazza Enghelab di Teheran, urlando "Resisteremo fino alla fine" e celebrando una presunta vittoria contro Israele. La piazza, gremita di persone di ogni età , testimonia un forte senso di unità e determinazione. Tra gli entusiasmi e gli applausi, si ergono messaggi di solidarietà rivolti alle forze armate iraniane, che continuano a sostenere la loro lotta contro ciò che definiscono crimini del regime sionista, mantenendo alta la tensione internazionale.

Una folla si è radunata questa sera in piazza nella piazza Enghelab di Teheran per celebrare «la vittoria contro Israele». A quanto riporta l’agenzia Tasnim, che pubblica anche una foto della piazza della Rivoluzione piena di gente, i partecipanti hanno elogiato gli sforzi delle forze armate «nell’affrontare i crimini del regime sionista». Persone di tutte le etĂ , spiega ancora Tasnim, hanno. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Folla si raduna in piazza a Teheran e grida: "Resisteremo fino alla fine"

In questa notizia si parla di: piazza - folla - teheran - raduna

Landini a Como per i referendum sul lavoro: folla in piazza Martinelli per l’assemblea pubblica - Ieri, venerdì 16 maggio 2025, piazza Martinelli a Como ha ospitato un’assemblea pubblica organizzata dalla Cgil, con la presenza del segretario generale Maurizio Landini.

Folla si raduna in piazza a Teheran e grida: Resisteremo fino alla fine; Leone XIV, la folla si raduna in piazza San Pietro per salutare il nuovo Papa: il timelapse; La pilota dell'auto sulla folla al Salone di Torino: FatalitĂ , sono andata via rispettando il protocollo.

Folla si raduna in piazza a Teheran e grida: "Resisteremo fino alla fine" - Una folla si è radunata questa sera in piazza nella piazza Enghelab di Teheran per celebrare «la vittoria contro Israele». Segnala msn.com

Teheran, manifestanti in piazza urlano: «Vendetta». E c'è anche Pezeshkian - (LaPresse) Manifestazione in piazza Enqelab nel centro di Teheran, in Iran, per protestare contro i raid statunitensi su tre importanti impianti nucleari nel Paese. msn.com scrive